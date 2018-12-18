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"İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı"
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"İKİNCİ YARI ÖNDE BASINCA FENERBAHÇE BOCALADI"

"İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı"

enerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcusu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde baskı yapmaları sonucunda rakiplerinin bocaladığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcusu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde baskı yapmaları sonucunda rakiplerinin bocaladığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erhan, mücadeleye kötü başladıklarını ve ilk yarı istedikleri futbolu sergileyemediklerini ifade etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in ikinci yarıda yaptığı değişikliklerin skorda önemli payı olduğunu vurgulayan Erhan, "İkinci yarıda bundan önceki 6 maçtaki gibi önde bastık ve daha fazla koştuk. Pozisyonları değerlendirdik ve ikili mücadeleleri kazandık. Ardından da gollerimiz geldi." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını aktaran Erhan, şunları söyledi:

"İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı. Zaten ikinci yarı golü erken bulduk. Önde basmaya devam ettik. 10 dakika daha uzasaydı, Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik. Fenerbahçe'nin geçmişi tabii ki büyük ama biz bu senenin fikstürüne bakarak konuşuyoruz. Aynı puandayız bunu herkes görüyor. Biz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bizi korkutan bir şey yoktu. Hoca değişikliği vardı, tabii o her zaman bir avantajdır. Onu da ilk yarı gösterdiler. İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve dengeledik." 

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