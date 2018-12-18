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Ersun Yanal: "Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz"
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ERSUN YANAL: "FENERBAHÇE'Yİ İKİNCİ YARIDA İZLETTİRECEĞİZ"

Ersun Yanal: "Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında konuştu.

"Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti." diyen Yanal karşılaşmaya çok iyi başladıklarını dile getirdi. 

"Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti"

"Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti. Öncelikle oynadığımız oyunda, oyuncularımın isteği önemliydi. Sonucu alamadık ama bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum."

Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Doğru da yöneteceğiz. Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yanal, planladıklarını sahaya yansıtabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin farklı bir görüntü çizeceğini kaydetti.

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