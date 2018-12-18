Mehmet Özdilek: "Gönül galibiyeti isterdi"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 2-2 biten karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Özdilek, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeleri dolayısıyla çok mutlu olduklarını enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.
"Hocası değişmiş, seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre düşündüklerimizin hiçbirini yapamadık. Ersun hocanın daha ofansif bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar önemliydi. İlk yarı hiçbirini kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık, rakibe uzak oynadık. Devre arasında oyuncularıma 'Maç kaybedebiliriz ama böyle kaybetmek bize ters gelen bir yapıdır.' dedim. İkinci yarı değişikliklerimiz de bizi pozitif etkiledi. Erken gol rakibi ve taraftarı paniğe itti. 2-1'den sonra oyunun içine girdik. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak güven ve gelecek açısından bizim için ümit vericiydi. Maç 0-0 bitse bu kadar mutlu olamayabilirdik. Rakibimizle puan olarak aynı şartlarda oynadık ve bu da bizi baskıya soktu. İç saha, dış saha bizim için farketmiyor. Gönül galibiyeti isterdi."
Mehmet Özdilek, "Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?" ve "Fenerbahçe kümede kalma yolunda rakibiniz mi?" sorularına, "Yok. Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Bu seneki sıralama büyük takımların performansıyla böyle oldu. Çok dalgalanma var ligde." cevabını verdi.
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