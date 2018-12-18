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Süper Lig'de 16. haftanın görünümü
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SÜPER LİG'DE 16. HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Süper Lig'de 16. haftanın görünümü

Süper Lig'in 16. haftası, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla tamamladı.

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Süper Lig'in 16. haftası, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan Beşiktaş 3, Trabzonspor 4, Galatasaray 5, Kasımpaşa 6, Antalyaspor ise averajla 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Bursaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-0

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 3-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2

Puan durumu

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: 


 		 Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16  10  21  14  34 
2.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 16  25  15  10  28 
3.  BEŞİKTAŞ 16  27  19  26 
4.  TRABZONSPOR 16  28  21  26 
5.  GALATASARAY 16  26  19  26 
6.  KASIMPAŞA 16  33  27  26 
7.  ANTALYASPOR 16  19  21  -2  26 
8.  ATİKER KONYASPOR 16  23  20  24 
9.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 16  22  19  24 
10.  BURSASPOR 16  16  16  20 
11.  MKE ANKARAGÜCÜ 16  17  23  -6  20 
12.  GÖZTEPE 16  15  19  -4  19 
13.  KAYSERİSPOR 16  14  24  -10  18 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 16  12  21  -9  17 
15.  AKHİSARSPOR 16  19  26  -7  16 
16.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16  15  21  -6  15 
17.  FENERBAHÇE 16  16  24  -8  15 
18.  ÇAYKUR RİZESPOR 16  18  24  -6  12 
 

17. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı gelecek hafta oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
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