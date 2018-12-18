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Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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BAŞAKŞEHİR, ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Adana Demirspor ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Adana Demirspor ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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