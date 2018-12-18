﻿
Fenerbahçeli taraftar Emre Soner Ergen hastaneye kaldırıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇELİ TARAFTAR EMRE SONER ERGEN HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçeli taraftar Emre Soner Ergen hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

224 Okunma

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen, Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi. 

Soner Ergen'in sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor. 

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe yönetiminden sakatlanan taraftara ziyaret
Ersun Yanal: "Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz"
Süper Lig'de 16. haftanın görünümü
Fenerbahçe 2 - BB Erzurumspor 2
Comolli'den Zenit değerlendirmesi
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit eski günlerini arıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿