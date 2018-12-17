Fenerbahçe 2 - BB Erzurumspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (72' Barış Alıcı), Andre Ayew (88' Diego Reyes), Mehmet Topal, Mehmet Ekici (68' Yassine Benzia), Elif Elmas, Islam Slimani
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BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (46' Emrah Başsan), Erhan Çelenk (82' Lennart Thy), Jasmin Scuk, Moussa Kone (46' İbrahim Akdağ), Taylan Antalyalı, Gilles Sunu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 18: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 27: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 48: Emrah Başsan (BB Erzurumspor), DK 90: Lennart Thy (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 81: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor), DK 90: Hakan Arslan (BB Erzurumspor)
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