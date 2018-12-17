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Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesi feshetti
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BEŞİKTAŞ, PEPE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHETTİ

Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesi feshetti

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili KAP'a açıklama yapan Beşiktaş, ayrıca Portekizli oyuncuya 100.700 euro ödeceğini belirtti. 

İşte KAP'a yapılan o açıklama:

“Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.” 

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