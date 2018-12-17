Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesi feshetti

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili KAP'a açıklama yapan Beşiktaş, ayrıca Portekizli oyuncuya 100.700 euro ödeceğini belirtti.
İşte KAP'a yapılan o açıklama:
“Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.”
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