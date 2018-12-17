﻿
Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

173 Okunma

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edilirken, bu futbolcu yenilenme çalışmasına katıldı.

Younes Belhanda, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada, Sinan Gümüş de özel program dahilinde salon ve sahada çalıştı.

Emre Akbaba ise salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. 

ETİKETLER #Galatasaray
"İstanbul'da ne tür bir ortamda sahaya çıkacağımızı biliyoruz"
Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı tanıyalım
UEFA Avrupa Ligi'nde maç programı belirlendi
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak
Trabzonspor'dan Galatasaray'a özür
Galatasaray, Çekya deplasmanında
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿