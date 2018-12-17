UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'nın dış ilişkiler sorumlusu Anderson Luis da Silva, "Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz." dedi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine katılan Luis da Silva, daha sonra Benfica kulüp televizyonuna yaptığı değerlendirmede "Türkiye'ye geri dönüyoruz. Galatasaray, Benfica gibi Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Bu maça iyi hazırlanmalıyız. Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz. Daha önce bu takımla karşılaştık ve İstanbul'da ne tür bir ortamda sahaya çıkacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok zor olacak ama Benfica her zaman tura inanıyor." diyen Luis da Silva, tüm güçleriyle bu turu geçmeye konsantrasyon sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Futbolculuk kariyerinde Benfica'da 15 yıl forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan "Luisao" lakaplı Luis da Silva ayrıca, kendisinin de gol attığı Galatasaray'a karşı oynadıkları maçı hatırlattı. Luisao, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Kasım 2015'te Lizbon'da Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta attığı golün ve galibiyetin kendisi için çok önemli olduğunu, hafızasında bu maçın hep kalacağını söyledi.