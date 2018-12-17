﻿
UEFA Avrupa Ligi'nde maç programı belirlendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde maç programı belirlendi

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda maç programı açıklandı.

251 Okunma

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda maç programı açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre son 32 turu ilk maçlarında Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit, 12 Şubat Salı günü, Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica da 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te karşılaşacak.

İki takımın da deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmaları ise 21 Şubat Perşembe günü yapılacak. Fenerbahçe'nin Zenit'e konuk olacağı mücadele TSİ 20.55'te, Galatasaray'ın Benfica ile deplasmanda oynayacağı müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
"İstanbul'da ne tür bir ortamda sahaya çıkacağımızı biliyoruz"
Comolli'den Zenit değerlendirmesi
Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı tanıyalım
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit eski günlerini arıyor
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿