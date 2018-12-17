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Yiğiner, idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı!
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YİĞİNER, İDMAN ÖNCESİ FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI!

Yiğiner, idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamaların deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, futbolculara göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamaların deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, futbolculara göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Başkent ekibinde yönetime, 3 aydır verilen destek sözlerinin yerine getirilmediği öğrenildi.

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile saat 13.45'te karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde idmana, gençlik geliştirme direktörü Sadık İçcanoğlu çıktı.

YİĞİNER: 'CAMİA ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İdman öncesi futbolcularla toplantı yapan başkan Yiğiner, 'İsmail hoca talihsiz açıklamalar yaptı ve yollarımız ayrıldı. Bizler ve sizler profesyonelsiniz. Hayat devam ediyor. Maç kazanılır ve kaybedilir. Daha çok çalışarak bu süreçten en iyi şekilde çıkmalıyız. Sizinle bir ay önce yaptığımız toplantıda 'Ocak ayına kadar yanınızdayız' dediniz ve hiçbir zaman para konusunu gündeme getirmediniz. 'Ocak ayında oturur pazarlığımızı yaparız' dediniz. Evet doğrudur, ekonomik sıkıntılarımız var ama siz problem etmediniz ve sahada elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu anlayışınızdan dolayı hepinize camia adına çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.


 

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3
bülent
17 Aralık 201820:42
bırakalım su haklı bu haksız. önümüze bakmalıyız. başkan dürüst ankaragüçlü gerektiğinde yumruğunuda indiriyor onu desteklemeliyız yanında olmalıyız. ankaragüçlülük bunu gerektırir
2
Ozkan
17 Aralık 201820:30
Ismail hocanın haklı olduğunu gösteren bir durum bu. Demek ki futbolcular para alamamış.
1
Abdulkadir ç.
17 Aralık 201820:06
Futbolcuların cevabı ne oldu
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