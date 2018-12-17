Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 21 Aralık’ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 21 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarının kura çekim tarihini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turunda eşleşecek takımlar, 21 Aralık Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura ile belirlenecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 tura kalacak takımlar, bu hafta içinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak.
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