Volkan Ballı'dan Zenit yorumu

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı UEFA Avrupa Ligi son 32 kurası ve tekrardan göreve getirilmesi hakkında TRTSPOR'da yayınlanan Spor Stüdyo programına konuştu. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacak olan Zenit'le ilgili konuşan Ballı, "Fenerbahçe'nin yeri Avrupa'dır. Zenit güçlü bir kulüp, elimizden geleni yapıp tur atlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'de tekrardan göreve getirilen Volkan Ballı, hem göreve tekrardan getirilmesi hakkında, hem de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile eşleşmesi hakkında yorumlarda bulundu.

Ballı, tekrardan göreve getirilmesi hakkında, "Sayın Ali Koç, şeffaf çalışmayı seven bir insan. Fenerbahçe için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bizim hepimizin Ali Koç'a destek vermemiz lazım. Bu akşam stat dolacak. Fenerbahçe'nin bulunduğu pozisyonu hiçbirimiz kabul edemeyiz." dedi

Volkan Ballı, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Zenit ile eşleşmesi ile ilgili, "Takım da bunun karşılığı için her şeyi yapacak. Fenerbahçe'nin yeri Avrupa'dır. Her camianın başına böyle şeyler gelebilir. Gece gündüz çalışarak bu durumun içinden çıkacağız. Zenit'le oynayacağımız günlerde daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Elimizden geleni yaparak tur atlamaya çalışacağız. Zenit, güçlü bir kulüp." sözlerini kullandı

Altyapı çalışmalarıyla ilgili gelen soruya Ballı: Çok değerli, çok genç oyuncular var. Onların kalitelerini ortaya çıkarmamız, kafalarını yerden kaldırmamız gerekiyor. Başarı için gece gündüz çalışacağız. dedi