Yılmaz Vural'a hırsızlık şoku

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın İstanbul Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi. Hırsızlar evde bulunan bilgisayar ve televizyonu çaldığı öğrenildi.
Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi.
Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.