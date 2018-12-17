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Yılmaz Vural'a hırsızlık şoku
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YILMAZ VURAL'A HIRSIZLIK ŞOKU

Yılmaz Vural'a hırsızlık şoku

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın İstanbul Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi. Hırsızlar evde bulunan bilgisayar ve televizyonu çaldığı öğrenildi.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın İstanbul Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi. Hırsızlar evde bulunan bilgisayar ve televizyonu çaldığı öğrenildi.

Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi.

Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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