AXA Sigorta Kupa Voley'de kuralar çekildi

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley kura çekimi yapıldı.



Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksü, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı.



Kupada, Voleybol Efeler Ligi'nde birinci devreyi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Halkbank, Maliye Piyango, Galatasaray ve Arkas Spor, direkt final müsabakalarına katılacak. Ligde 5 ila 12. sıralardaki takımlar ise birbirleriyle eşleşti.



Kupada ilk maçlar, 22-23 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise 26-27 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk maçlar, puan sıralamasında altta yer alan takımın sahasında yapılacak. İki maç sonunda puan eşitliği olursa, 15 sayılık altın set uygulaması, finallere kalacak takımı belirleyecek.



Kupada final maçları ise TVF tarafından daha sonra açıklanacak bir kentte, 15-17 Mart 2019 tarihlerinde organize edilecek.



TVF Başkanı Üstündağ, kura çekiminde yaptığı açıklamada, AXA Sigorta'nın her zaman Türk voleybolunun yanında olduğunu belirterek, 'Sezon öncesi bir sponsorluk anlaşması da Kupa Voley'in isim sponsorluğu için yaptık. AXA Sigorta, bizlere katkı sundu ve değer kattı. Kura çekimi tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Voleybol camiası nezih ve centilmen bir camia. Maçların da böyle olmasını diliyorum.' dedi.



AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi Yavuz Ölken ise voleybolun Türk sporunun yükselen değeri olduğunu dile getirdi.



Mehmet Akif Üstündağ'a bugüne kadar gösterdikleri iş birliği ve yol göstericiliği için teşekkür eden Yavuz, şöyle konuştu:



'Anlaşmamızın bu yılla sınırlı kalmamasını istiyoruz. Herkese keyifli ve en önemlisi sağlıklı mücadele diliyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl temel sloganımız 'Değerini kaybetmeden bilmek' olacak. Voleybol, bizim için çok değerli. Bir nebze de olsa katkı vermek bizim için önem taşıyor. Her an yanınızda olma gayretindeyiz. TVF, tüm çalışmalarında farkını gösteriyor. Tüm takımlarımızda büyük, etik ve yapıcı bir rekabet var. Bu da bizi mutlu ediyor. Arkasında felsefesi olan organizasyonlarda mutlaka başarı geliyor. Bizlere de destek vermek düşüyor. Unutulmaz anlarla dolu bir sezon olmasını temenni ediyoruz.'



Kura çekimi sonrası eşleşmeler ise şöyle oldu:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor



Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe



Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor



İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası