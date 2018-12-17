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Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı
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BEŞİKTAŞ'TAN SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

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Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019'un geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.

- En kötü sezonunu 2005-2006'da yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'in düzenli olarak 34 hafta şeklinde oynandığı 1994-1995 sezonundan beri 16 maçlık serilerde 4 kez kötü performansıyla dikkati çekti. 

Ligde 2005-2006 sezonunun 16 haftalık bölümünde 25 puanda kalarak en başarısız performansını yapan siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un yanı sıra 2006-2007 ve 2004-2005'te 26'şar puan elde edebildi. 

- Şenol Güneş yönetiminde en kötü performans  

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezondaki düşüşünü engelleyemedi.

Geçen sezon 16. haftayı 30 puanla geçen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun aynı döneminde 26 puan toplayabildi.

Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'da 38 puan alan Beşiktaş, 2016-2017'nin 16. haftasını ise 35 puanla geçmişti. 

Beşiktaş'ın 16. haftalar dikkate alındığında Süper Lig'deki son 12 sezon performansı şöyle: 

 SEZON  GALİBİYET  BERABERLİK  YENİLGİ  PUAN
2018-2019  26 
2017-2018  8 30 
2016-2017  10  35 
2015-2016  12  38 
2014-2015  11  35 
2013-2014 32 
2012-2013  27 
2011-2012  27 
2010-2011  27 
2009-2010  32
2008-2009  28 
2007-2008  31 

- 5. kez 30 puanın altında kalacak 

Beşiktaş, ligin son 25 sezonunda 5. kez ilk yarıyı 30 puanın altında tamamlayacak.

Ligde 2004-2005 sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 2005-2006'nın ilk bölümünde 25 puana ulaşabildi. 2006-2007 sezonunda ilk yarı sonunda 29 puan elde eden Beşiktaş, 2010-2011'in birinci devresini 28 puanla geçti.

Bu sezonun ilk yarısındaki son maçını Kasımpaşa ile oynayacak siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup etse dahi 29 puana ulaşabilecek ve 1994-1995'ten beri beşinci kez 30 puan barajının altında kalacak.

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