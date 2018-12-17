Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019'un geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.
- En kötü sezonunu 2005-2006'da yaşadı
Beşiktaş, Süper Lig'in düzenli olarak 34 hafta şeklinde oynandığı 1994-1995 sezonundan beri 16 maçlık serilerde 4 kez kötü performansıyla dikkati çekti.
Ligde 2005-2006 sezonunun 16 haftalık bölümünde 25 puanda kalarak en başarısız performansını yapan siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un yanı sıra 2006-2007 ve 2004-2005'te 26'şar puan elde edebildi.
- Şenol Güneş yönetiminde en kötü performans
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezondaki düşüşünü engelleyemedi.
Geçen sezon 16. haftayı 30 puanla geçen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun aynı döneminde 26 puan toplayabildi.
Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'da 38 puan alan Beşiktaş, 2016-2017'nin 16. haftasını ise 35 puanla geçmişti.
Beşiktaş'ın 16. haftalar dikkate alındığında Süper Lig'deki son 12 sezon performansı şöyle:
|SEZON
|GALİBİYET
|BERABERLİK
|YENİLGİ
|PUAN
|2018-2019
|7
|5
|4
|26
|2017-2018
|8
|6
|2
|30
|2016-2017
|10
|5
|1
|35
|2015-2016
|12
|2
|2
|38
|2014-2015
|11
|2
|3
|35
|2013-2014
|9
|5
|2
|32
|2012-2013
|7
|6
|3
|27
|2011-2012
|7
|6
|3
|27
|2010-2011
|8
|3
|5
|27
|2009-2010
|9
|5
|2
|32
|2008-2009
|8
|4
|4
|28
|2007-2008
|9
|4
|3
|31
- 5. kez 30 puanın altında kalacak
Beşiktaş, ligin son 25 sezonunda 5. kez ilk yarıyı 30 puanın altında tamamlayacak.
Ligde 2004-2005 sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 2005-2006'nın ilk bölümünde 25 puana ulaşabildi. 2006-2007 sezonunda ilk yarı sonunda 29 puan elde eden Beşiktaş, 2010-2011'in birinci devresini 28 puanla geçti.
Bu sezonun ilk yarısındaki son maçını Kasımpaşa ile oynayacak siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup etse dahi 29 puana ulaşabilecek ve 1994-1995'ten beri beşinci kez 30 puan barajının altında kalacak.
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