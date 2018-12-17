Mehmet Yiğiner: "Kulübün toplam borcu, en fazla 110 milyon TL'dir"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, takımının eski teknik direktörü İsmail Kartal’ın yaptığı, ‘Son 6 aydır bir kuruş bile almadık!’ iddiasına cevap vererek duruma açıklık getirdi. Başkan Yiğiner, İsmail Kartal’ın kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek son 6 ayda kendisine 505 bin lira ödediklerini söyledi. Ankaragücü üzerine bazı kişilerin planları olduğu iddiasında bulunan Yiğiner, bu kişilerin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi ve kulübü düzlüğe çıkaracaklarına inandığını belirtti.

“Ekstradan 2,5 milyon TL gelirimiz oldu”

Kulübe maddi kaynak aktarıldığı halde teknik heyete ve oyunculara bu geliri aktarmıyormuşuz gibi bir algının bazı kişiler tarafından oluşturulduğunu iddia eden Başkan Yiğiner, “Paramız olsaydı da dağıtmasaydık bu iddiaları kabul edebilirdik ama öyle bir şey yok. Geçen sene ciddi kaynaklar, kulübümüze geldi. Hemen borçlarımızı ödedik hem de takımı şampiyon yaptık. Son 6 aylık dönemde, ekstradan 2,5 milyon liralık bir gelirimiz oldu. 1 milyon lira belediyeden geldi, 1,5 milyon lirayı da sponsorluk anlaşmasından kazandık. Kulübümüzü düze çıkaracak yardımlar değil bunlar, henüz de o tip yardımlarda bulunan olmadı. Bazı yerlerden dönem dönem yardım aldık, sürekli olmadı.” diye konuştu.

“Sıkıntıyı sadece İsmail Kartal çıkardı”

İsmail Kartal ile yaptığımız toplantılarda, günü gününde paralarını alamayabileceklerini ve ödemelerde dönem dönem aksaklıkların olabileceğini önceden söylediklerini belirten Başkan Yiğiner, “Bunlar normaldir. İmza atılırken teknik ve oyunculara bunları net bir şekilde beyan etmiştik. Geçen ay, takımın kaptanı Sedat Ağçay ile görüşüp durumu anlattım, O da bana, ‘Biz arkadaşları bir araya toplarız ve ilk yarı bitene kadar kimse para lafını etmez. Biz bunun kararını kendi içimizde alırız’ dedi. Birkaç gün geçtikten sonra futbolcularımız da bu kararı teyit ederek Ocak ayına kadar maaş konusunu açmayacaklarını belirtmişti. Oyuncular fedakârlık yapacaklarını bize iletti ancak burada sıkıntıyı yapan İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal’ın buradaki amacını çözmem mümkün değil.” şeklinde konuştu.

“Çalışan, patronunu istifaya davet eder mi?”

Sivasspor maçının ardından İsmail Kartal’ın yaptığı konuşmalara değinen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bu yaşıma geldim, ilk defa bir teknik direktörün maç sonrasında böyle bir açıklama yaptığını duydum. 5 haftadır galibiyet alamayan bir takımın hocası olarak istifa edersin anlarım ama önceden hazırlanmış metni okuyup şekilsiz bir konuşma yapıyorsun. Bir çalışan, patronunu kovabilir mi? İsmail Kartal’ın açıklamaları bu derecede komikti. İsmail Kartal’ın bu üslubu gerçekten bizi üzdü.” dedi.

“Sadece prim ödemelerimiz 6 milyon TL”

İsmail Kartal’ın kullandığı, ‘6 aydır bir kuruş bile alamadık’ ifadesinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yiğiner, “Net söylüyorum, külliyen yalan bu ifadeler. Fenerbahçe’yi 3-1 yendikten sonra primi 30 bin liradan 50 bin liraya çıkardık. O maçın ardından teknik heyet ve oyunculara 50 bin lira prim ödedik. Nasıl 1 kuruş alınmadığını söylerler, bizimle dalga geçmesinler. Bu sezon, teknik heyete ve oyunculara sadece prim olarak toplamda 6 milyon lira ödedik. Primlerle beraber oyunculara da yaklaşık 21 milyon lira ödedik. Daha fazlasını yapamadık. 20-30 milyon lira daha oyunculara ödersek zaten sorunumuz da ortadan kalkar.” açıklamasında bulundu.

“İstanbul’dan gelip Ankaragücü’ne yönetici bulamazsın!”

Son 3-4 ayda bazı sorunlarla karşılaştıklarını belirten Başkan Yiğiner, “İsmail Kartal, her açıklamasında tesislerde yattığını söylüyor. Öyle bir anlatıyor ki, kömürlükte yatıyor zannedecek insanlar. Beş yıldızlı tesis orası. İsteseydi otelde de kalmasını sağlardık. Bu konuda yapılan ajitasyon da bizim hoşumuza gitmedi. Kendisine 505 bin lira ödeme yapmıştık. Almadığını söyleyebilecekse buyursun konuşsun. Son 3-4 aydır bazı sorunları hissediyorduk. İsmail Kartal’ın bu manidar açıklaması bazı şeyleri ortaya koydu. Sen İstanbul'dan gelip 5,5 milyonluk şehrin takımına yönetici bulmaya çalışırsan onu da el altından yaparsan o olmaz. Sıkıntı çıkaran ve hainlik yapanlar vardı onlar da bitti ve gitti.” dedi.

“Ankaragücü üzerine yapılan bu hamle, onların eline yüzüne bulaşacaktır!”

Bazı kişilerin Ankaragücü üzerinde planları olduğu iddia eden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, o kişilerin bu hamlelerinin ellerine yüzlerine bulaşacağını söyledi. Yiğiner, “İsmail Kartal’ın hangi güce dayanarak yönetimi istifaya davet ettiğini anlayamadık. Gelecek kişilerin önünü açmamızı istiyor, gelecek kişiler hakkında bilgimiz yok. Geleceği iddia edilen kişiler, açıklama yaparsa biz de kendilerini tanırız. Ankaragücü yönetimine talip birileri varsa oturur konuşuruz ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Bazı gelir kalemlerimiz bir anda kesildi. Bunlar danışıklı dövüştür. Ankaragücü üzerine yapılan bu hamle, onların eline yüzüne bulaşacaktır. Ankaragücü üzerinden hesap yapanlar olabilir. Allah’ın da bir planı vardır, bunu unutmasınlar. Allah’ın izniyle bunları atlatacağız ve nasibimizde varsa şampiyon da oluruz Avrupa’ya da gideriz.” diye konuştu.

“Süper Lig’de en az borcu olan kulüplerden birisiyiz”

Ankaragücü’nün toplam borcunun, Süper Lig’deki birçok takımın borcundan az olduğunu belirten Başkan Yiğiner, “Bu sene takımı kurarken bankalardan kredi çektik. Bu sayede bu kadroyu oluşturduk. Birçok borcu da bu şekilde ödedik. Süper Lig’de en az borcu olan kulüplerden biriyiz. Net bir söyleyemem ama toplam borcumuz futbolcuların alacakları ile beraber yaklaşık olarak 100-110 milyon lira aralığındadır. 120 milyon TL olacağını sanmıyorum. Süper Lig’deki birçok kulübün borcu, bizden daha fazladır. “ açıklamasında bulundu.