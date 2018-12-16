﻿
Başakşehir dört büyüklere boyun eğmiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞAKŞEHİR DÖRT BÜYÜKLERE BOYUN EĞMİYOR

Başakşehir dört büyüklere boyun eğmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir, "dört büyüklere" boyun eğmiyor.

329 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir, "dört büyüklere" boyun eğmiyor.

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

43 gol attı, 27 gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 43 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 27 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 5 maçta gol sevinci yaşayamazken, 9 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'a karşı tek yenilgi

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 7 maçta rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Dün oynanan mücadale ile birlikte 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 maçı kazandı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 9 gol gördü.

Fenerbahçe'ye karşı 2 yenilgi

Medipol Başakşehir, bu süreçteki 2 yenilgisini ise Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda aldı. Turuncu-lacivertliler, iki sezon önce Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0, geçtiğimiz sezon da sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde de 10 gol gördü.

Beşiktaş'a karşı yenilgi yok

Medipol Başakşehir, bu süreçte Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanırken, 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 9 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Trabzonspor'a karşı da kaybetmedi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş gibi Trabzonspor ile de bu süreçte oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı.

Bu dönemde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Altı maçta rakip kaleye 7 gol gönderen Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.

Medipol Başakşehir'in "Dört büyükler" ile maçları

- Galatasaray

Tarih  Organizasyon  Maç  Skor
 06.03.2016   Spor Toto Süper Lig  Galatasaray-Medipol Başakşehir  3-3
 04.11.2016    Spor Toto Süper Lig  Galatasaray-Medipol Başakşehir  1-2
 04.02.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Medipol Başakşehir-Galatasaray  2-1
 10.04.2017   Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Galatasaray  4-0
 16.11.2017  Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Galatasaray  5-1
 15.04.2018  Spor Toto Süper Lig  Galatasaray-Medipol Başakşehir  2-0
 15.11.2018  Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Galatasaray  1-1

- Beşiktaş

Tarih   Organizasyon  Maç  Skor
 14.02.2016   Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Beşiktaş  2-2
 26.11.2016   Spor Toto Süper Lig   Beşiktaş-Medipol Başakşehir  1-1
 30.04.2017   Spor Toto Süper Lig   Medipol Başakşehir-Beşiktaş  3-1
 23.10.2017   Spor Toto Süper Lig   Beşiktaş-Medipol Başakşehir  1-1
 18.03.2018  Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Beşiktaş  1-0
 03.11.2018  Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Beşiktaş  1-0

- Fenerbahçe

 Tarih  Organizasyon  Maç  Skor
 09.05.2016   Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe  2-1
 21.08.2016   Spor Toto Süper Lig   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe   1-0
 22.01.2017   Spor Toto Süper Lig   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir  1-0
 26.04.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe   2-2
 17.05.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir   2-2
 09.09.2017   Spor Toto Süper Lig   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir   2-3
 11.02.2018  Spor Toto Süper Lig  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe  0-2
 07.10.2018  Spor Toto Süper Lig  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir  0-0

- Trabzonspor

 Tarih  Organizasyon  Maç  Skor
 10.04.2016  Spor Toto Süper Lig  Trabzonspor-Medipol Başakşehir  1-1
 17.12.2016  Spor Toto Süper Lig   Medipol Başakşehir-Trabzonspor  1-0
 21.05.2017  Spor Toto Süper Lig   Trabzonspor-Medipol Başakşehir  0-0
 17.09.2017  Spor Toto Süper Lig   Medipol Başakşehir-Trabzonspor  2-2
 18.02.2018  Spor Toto Süper Lig   Trabzonspor-Medipol Başakşehir  0-1
 12.08.2018  Spor Toto Süper Lig   Medipol Başakşehir-Trabzonspor  2-0
 
Maliye Piyango, Tokat Belediye'ye set vermedi
Türk Telekom galibiyet serisini sürdürdü
1
Cengiz Topel Yıldırım: "El ele vererek Ankaragücü'nü şampiyon yaparız"
Özköylü: "Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmeliyiz"
5
İşte Ankaragücü'nün son 6 aylık gider tablosu!
Osmanlıspor, Altay'ı son dakikada yıktı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿