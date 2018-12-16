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İspanyol basınından Pepe iddiası
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İSPANYOL BASININDAN PEPE İDDİASI

İspanyol basınından Pepe iddiası

Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.

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Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Pepe hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan tecrübeli savunmacı, son dönemde ödeme alamadığı için yönetimle görüştü ve ekonomik durumlar nedeniyle sözleşmesini fesh etti.

İspanyol basını ise bu ayrılıkla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten Marca gazetesi, Pepe'nin tesislerden ayrılmadan önce aşçıların ve tesis personellerinin maaşlarını ödediğini ifade etti.  

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