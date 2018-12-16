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Fatih Cengiz, evlilik için ilk adımını attı
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FATİH CENGİZ, EVLİLİK İÇİN İLK ADIMINI ATTI

Fatih Cengiz, evlilik için ilk adımını attı

Rıza Kayaalp’in nişanlanmasının ardından bugün de Fatih Cengiz evlilik için ilk adımını attı.

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Rıza Kayaalp’in nişanlanmasının ardından bugün de Fatih Cengiz evlilik için ilk adımını attı.

Milli güreşçilerimizden Fatih Cengiz hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Başarılı güreşçimiz Fatih Cengiz, Gülşah Elnar ile nişanlandı.

Aile arasında düzenlenen sade bir törenle evliliğe ilk adımlarını atan genç çifte mutluluklar dileriz. 

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