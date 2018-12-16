Atiba: "Pes etmedik"

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Pes etmedik, elimizden geleni yaptık" dedi.
Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi;
"İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor iyi bir formla geldi. Biz de UEFA Avrupa Ligi’nde elendikten, geçen hafta da ligde puan kaybettikten sonra tekrar bir reaksiyon vermek istiyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2’lik bir skor ortaya çıktı. Maçın tamamına bakarsak adil bir sonuç oldu, kötü sonuç olarak değerlendirmemek lazım."
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