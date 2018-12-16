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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

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Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 16. haftada Gazişehir Gaziantep'i sahasında 2-1 yenen Gençlerbirliği, puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği bu sonuçla, ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi.

- Sonuçlar

Ligin 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

İstanbulspor-Ümraniyespor: 1-1

Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 0-4

Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: 2-1

Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Denizlispor: 2-3

Giresunspor-Hatayspor: 0-3

Altay-Osmanlıspor: 0-1

Boluspor-Altınordu: 1-1

Adanaspor-Eskişehirspor: 2-0

- Puan durumu

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ 16 12 2 2 27 8 19 38
2. DENİZLİSPOR 16 10 3 3 28 17 11 33
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 16 8 4 4 26 12 14 28
4. ÜMRANİYESPOR 16 8 4 4 18 13 5 28
5. BOLUSPOR 16 8 3 5 20 15 5 27
6. HATAYSPOR 16 7 5 4 17 10 7 26
7. OSMANLISPOR 16 8 2 6 18 12 6 26
8. ALTINORDU 16 6 7 3 20 12 8 25
9. ADANA DEMİRSPOR 16 7 3 6 20 16 4 24
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 16 6 5 5 17 18 -1 23
11. ADANASPOR 16 4 7 5 19 19 0 19
12. İSTANBULSPOR 16 4 7 5 21 23 -2 19
13. GİRESUNSPOR 16 5 3 8 17 22 -5 18
14. ALTAY 16 4 4 8 20 18 2 16
15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 16 4 3 9 21 28 -7 15
16. AFJET AFYONSPOR 16 4 3 9 20 27 -7 15
17. ESKİŞEHİRSPOR 16 4 3 9 14 32 -18 15
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 0 2 14 6 47 -41 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
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