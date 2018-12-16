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Arsenal 22 maç sonra kaybetti
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ARSENAL 22 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Arsenal 22 maç sonra kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.

Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.

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