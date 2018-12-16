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TFF 2. Lig'de alınan sonuçlar
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TFF 2. LİG'DE ALINAN SONUÇLAR

TFF 2. Lig'de alınan sonuçlar

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı tek karşılaşma dışında 17. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

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TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı tek karşılaşma dışında 17. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Beyaz Grup'ta liderlik maçında Sakaryaspor ile Yılport Samsunspor bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Pendikspor: 1-2

Menemen Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-1

Kırklarelispor-BAK Spor: 0-0

Fethiyespor-Bandırmaspor Baltok: 1-1

Tokatspor-Fatih Karagümrük: 0-1

Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Bayrampaşa: 2-0

Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966: 1-2

UTAŞ Uşakspor-Sarıyer: 0-1

Hacettepe-Niğde Anadolu: 0-0
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