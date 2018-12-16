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TFF 3. Lig'de ilk yarı tamamlandı
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TFF 3. LİG'DE İLK YARI TAMAMLANDI

TFF 3. Lig'de ilk yarı tamamlandı

TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Artvin Hopaspor-Erzin Belediyespor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Silivrispor-Şile Yıldızspor: 0-1

Gebzespor-Erbaaspor: 0-0

Kozan Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Tire 1922-Yomraspor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1

- 2. Grup

Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-2

Osmaniyespor-Ofspor: 1-0

Esenler Erokspor-Yeni Orduspor: 2-0

Kızılcabölükspor-Pazarspor: 2-0

Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-1

Alibeyköyspor-Adıyaman 1954: 2-1

Kemerspor 2003-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2

- 3. Grup

Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Cizrespor: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Bucaspor: 1-1

Turgutluspor-Serik Belediyespor: 0-0
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