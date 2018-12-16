TFF 3. Lig'de ilk yarı tamamlandı

TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Erzin Belediyespor: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Silivrispor-Şile Yıldızspor: 0-1
Gebzespor-Erbaaspor: 0-0
Kozan Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Tire 1922-Yomraspor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1
- 2. Grup
Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-2
Osmaniyespor-Ofspor: 1-0
Esenler Erokspor-Yeni Orduspor: 2-0
Kızılcabölükspor-Pazarspor: 2-0
Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-1
Alibeyköyspor-Adıyaman 1954: 2-1
Kemerspor 2003-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2
- 3. Grup
Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Cizrespor: 0-0
Halide Edip Adıvarspor-Bucaspor: 1-1
Turgutluspor-Serik Belediyespor: 0-0
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