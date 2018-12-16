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Bulut ve Korkmaz 90 dakikayı değerlendirdi
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BULUT VE KORKMAZ 90 DAKİKAYI DEĞERLENDİRDİ

Bulut ve Korkmaz 90 dakikayı değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettikleri Antalyaspor'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bugüne kadar öne geçtikleri hiçbir maçı kaybetmediklerini belirtti.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettikleri Antalyaspor'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bugüne kadar öne geçtikleri hiçbir maçı kaybetmediklerini belirtti. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Bursaspor deplasmanından sonraki, o iyi ve etkileyici oyunumuz, bu maçta yoktu. Bu sorumluluk bana ait." diye konuştu.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakibin top kayıplarını iyi değerlendirip, gol bulmaya çalışan bir oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında attıkları 2 golle öne geçtiklerini aktaran Bulut, "Bugüne kadar öne geçtiğimiz hiçbir maçı kaybetmedik. İkinci yarı da oyuna iyi bir giriş yaptık. Direkten dönen 2 topumuz vardı. Skor daha farklı olabilirdi. Kalemizde rakibe fazla pozisyon vermedik. Rakip bir iki pozisyona girdi. Futbolcularımızın birbirlerine inandıkları zaman neler yapabildiğini gördük. İnşallah bu şekilde devam eder." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, Boutaib'i sakatlığı nedeniyle oyundan çıkardığını kaydetti.

Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz da Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyeti hak ederek aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bursaspor deplasmanından sonraki, o iyi ve etkileyici oyunumuz, bu maçta yoktu. Bu sorumluluk bana ait. Demek ki ben takımı bu maça iyi hazırlamamışım. Dolayısıyla bu mağlubiyetin tek sorumlusu benim. Daha iyi bir oyun bekliyordum, maalesef ilk golden sonra istediğimiz oyunu sergileyemedik. Özellikle ikinci yarı istediğimiz değişikliği yaptık ancak etkili olmadı. Bu maç burada kaldı, artık son karşılaşmaya bakacağız." ifadelerini kullandı.
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