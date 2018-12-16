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Maliye Piyango, Tokat Belediye'ye set vermedi
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MALİYE PİYANGO, TOKAT BELEDİYE'YE SET VERMEDİ

Maliye Piyango, Tokat Belediye'ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoy,

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 82 dakika (24, 30, 28)

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