Maliye Piyango, Tokat Belediye'ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoy,
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 82 dakika (24, 30, 28)
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