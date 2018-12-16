18 yaş altı milli futbolcular Hırvatistan'da şampiyon oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası dörtlü turnuvada şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada birinciliği elde etti.

İlk iki maçında Bosna Hersek'i 2-1, Karadağ'ı da 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, son maçında da ev sahibi Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak 7 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Bosna Hersek ikinci, Karadağ üçüncü, ev sahibi Hırvatistan ise dördüncü sırayı aldı.