Giray Bulak: "Tomi, Cumali ve Sedat'ın olmaması bizi etkiledi"

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, takımı eksik olmasına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın keyifli geçtiğini dile getirdi.

Maçı kazandıkları için oyuncularını kutlayan Bulak, şunları kaydetti:

"Dün akşam taraftarlarımız tesise geldiler, destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Üç oyuncumuz yoktu. Tomi (Tomislav Glumac), Cumali ve Sedat'ın olmaması bizi etkiledi. Doğa'nın gol atması, fazla süre almayan futbolcuların oynaması beni son derece mutlu etti. Salı günü kupa maçımız var, kupada da önümüze bakmak istiyoruz."