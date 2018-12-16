Yılmaz Vural: "Haddinden fazla koştuk, boş koştuk"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Balıkesirspor'un kendilerine iyi baskı yaptığını, bu nedenle istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti.

Balıkesirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Vural, şöyle konuştu:

"En azından 1-1 bitirip böyle bir ciddi deplasmandan evimize puanla dönecekken uzatmada yediğimiz golle kaybettik. Aslında maça bakıldığında hak eden taraf onlardı. Maçı kazandılar, bizim şansımız olsa en azından buradan 1 puan alıp evimize dönebilirdik. Biraz oyuncularımın anlayamadığım bir tutuklukları vardı. Biz bu kadar kötü oynamayız. İyi top yapan iyi pas yapan bir takımız. Maalesef çalıştığımız halde Balıkesirspor baskısından çıkamadık. Bizi uzun oynamak zorunda bıraktılar. Onlar da bizi iyi analiz etmişler. Dolayısıyla topu açığa alamayınca yorgunluk geldi. Pas hatası yaptık, gelen topları uzaklaştırdık, dönen topları alamadık. Bugün haddinden fazla koştuk, boş koştuk. Bunlar da bu oyunun kaybedilmesinin en önemli etkeniydi. Hakem kardeşimi de tebrik ediyorum. Sonuç olarak üzgünüz."