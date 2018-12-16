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Gençlerbirliği 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1
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GENÇLERBİRLİĞİ 2 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1

Gençlerbirliği 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Gençlerbirliği ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

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Gençlerbirliği 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Gençlerbirliği ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (72' Bekir Yılmaz), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi (90' Cosmin Matei), Deniz Yılmaz (63' Jailton Paraiba), Mert Nobre

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Jefferson Nogueira, Kubilay Aktaş, Bahadır Çiloğlu, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan (81' Nihat Şahin), Prince Segbefia, Kerim Avcı (61' Cihat Çelik), Rydell Poepon (74' Igor Wanderson), Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 31: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 47: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 17: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 66: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: DK 23: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 79: Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep FK)

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