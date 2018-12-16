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K Karabükspor 2 - Denizlispor 3
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K KARABÜKSPOR 2 - DENİZLİSPOR 3

K Karabükspor 2 - Denizlispor 3

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında K Karabükspor ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.

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K Karabükspor 2 - Denizlispor 3

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında K Karabükspor ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Arda Belen, Batuhan Kurt (73' Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Emre Eser, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Yusuf Akbulut

Teknik Direktör:

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Burak Çalık (88' Seddar Karaman), Marc Kibong Mbamba (46' Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz (45' Tonia Tisdell), Recep Niyaz, Deniz Vural, Ziya Alkurt

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 3: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 15: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 23: Burak Çalık (Denizlispor), DK 25: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 47: Berk Kervankıran (K Karabükspor)

Sarı Kartlar: DK 49: Ali Kemal Yılmaz (K Karabükspor), DK 53: Berk Kervankıran (K Karabükspor), DK 59: Batuhan Kurt (K Karabükspor), DK 64: Emre Eser (K Karabükspor), DK 67: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 74: Ahmet Karadayı (K Karabükspor), DK 76: Recep Niyaz (Denizlispor)

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