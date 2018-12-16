Afjet Afyonspor 0 - Elazığspor 4
Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Afjet Afyonspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 4-0 kazandı.
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Renato Arapi, Erdi Zengin (46' Ali Kılıç), Yasin Yener, Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter (74' Onur Toprak), Sinan Özkan (46' Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör:
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Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur (84' Serkan Kurtuluş), Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu (60' Ahmet Aras), Moussa Bagayoko (90' Erhan Çinar), Lamine Diarra
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 3: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 30: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 67: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 73: Ahmet Aras (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 39: Kadir Bekmezci (Elazığspor), DK 41: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 61: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor )
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