İstanbulspor 1 - Ümraniyespor 1
Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Muhammed Ali Kurt (46' Muhammed Demirci), Tuncer Duhan Aksu, Slavko Perovic, Ali Dere, Aldin Cajic, Barış Örücü (29' Muhsin Yıldırım), Clesio Bauque, İbrahim Yılmaz (78' Halil Çolak)
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Boubacar Diabang (59' Emircan Altıntaş), Levy Madinda (71' Muhammed Gönülaçar), Andreas Vasilogiannis (67' Leandrinho), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Atabey Çiçek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 2: Atabey Çiçek (Ümraniyespor), DK 54: Slavko Perovic (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Clesio Bauque (İstanbulspor), DK 34: Patrick Etoga (İstanbulspor), DK 51: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 89: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 90: Ali Dere (İstanbulspor)
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