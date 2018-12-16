Balıkesirspor Baltok 2 - Adana Demirspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (56' Foxi Kethevoama), Mehmet Boztepe (56' Doğa İşeri), Muhammed Ali Doğan, Mahatma Otoo
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Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Anderson, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Berk Yıldız (59' Djemoussa Traore), Emre Nefiz, Pote
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 10: Pote (Adana Demirspor), DK 69: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 40: Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), DK 41: Anderson (Adana Demirspor), DK 43: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok), DK 67: Tayyib Talha Sanuç (Adana Demirspor), DK 86: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)
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