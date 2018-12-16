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Balıkesirspor Baltok 2 - Adana Demirspor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Balıkesirspor Baltok 2 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (56' Foxi Kethevoama), Mehmet Boztepe (56' Doğa İşeri), Muhammed Ali Doğan, Mahatma Otoo

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Anderson, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Berk Yıldız (59' Djemoussa Traore), Emre Nefiz, Pote

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 10: Pote (Adana Demirspor), DK 69: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 40: Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), DK 41: Anderson (Adana Demirspor), DK 43: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok), DK 67: Tayyib Talha Sanuç (Adana Demirspor), DK 86: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)

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