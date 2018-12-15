Galatasaray'da protesto sürüyor

Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Medipol Başakşehir maçında da devam etti.
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra verilen cezalara tepki nedeniyle Galatasaray'ın teknik heyeti, müsabakaların ardından basın toplantısına katılmıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında takımın başında bulunan yardımcı antrenör Levent Şahin, bu akşamki basın toplantısına da katılmayarak takım otobüsüyle stattan ayrıldı.
Öte yandan, sarı-kırmızılılar maç öncesi ve sonrasında yayıncı kuruluşa da açıklama yapmadı.
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