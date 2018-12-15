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River Plate'in yarı finaldeki rakibi El-Ayn oldu
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RİVER PLATE'İN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ EL-AYN OLDU

River Plate'in yarı finaldeki rakibi El-Ayn oldu

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Esperance'ı 3-0 yenen El-Ayn, yarı finalde River Plate'in rakibi oldu.

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2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Esperance'ı 3-0 yenen El-Ayn, yarı finalde River Plate'in rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci tur mücadelesinde, BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance karşılaştı.

El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı El Ayn, 2. dakikada Mohamed Ahmad, 16. dakikada Hussein el Shahat, 60. dakikada Bandar el Ahbabi'nin golleriyle 3-0 kazandı.

El-Ayn, 19 Aralık'taki yarı final turunda Arjantin temsilcisi River Plate ile karşılaşacak. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

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