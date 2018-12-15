River Plate'in yarı finaldeki rakibi El-Ayn oldu

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Esperance'ı 3-0 yenen El-Ayn, yarı finalde River Plate'in rakibi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci tur mücadelesinde, BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance karşılaştı.
El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı El Ayn, 2. dakikada Mohamed Ahmad, 16. dakikada Hussein el Shahat, 60. dakikada Bandar el Ahbabi'nin golleriyle 3-0 kazandı.
El-Ayn, 19 Aralık'taki yarı final turunda Arjantin temsilcisi River Plate ile karşılaşacak. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.