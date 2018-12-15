Abdurrahim Albayrak: "Şampiyon olacağız"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra soyunma odasında yaşadıkları ile ilgili söylediklerinin farklı noktalara çekildiğini belirterek, “Ben soyunma odalarını karıştırmadım. Bu kulübe 5 yıl geldim. 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu altıncı. Bunda da şampiyon olacağınız Allah’ın izniyle. O zaman bu konuşanlar üzülecek” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galibiyet için gelmiştik. Beraber kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. 8 puan. Son dakikalarda Onyekuru ile yakalamış olduğumuz fırsatı değerlendirebilseydik. Ondan önce ciddi pozisyonlara girdik, atamadık. 1 maçımız kaldı. Sivas maçına hazırlanacağız. Ondan sonra da ocak ayında yapılanmaya gideceğiz. Rodrigues de ufak bir yırtık olabilir, olmayabilir de. Tedbir amaçlı çıkardık. İnşallah bir şeyi yok” diye konuştu.

"Ben soyunma odalarını karıştırmadım"

Porto ile oynanan maçın ardından söylediği, “Soyunma odasında alkış tufanı koptu” açıklamasının hatırlatılması üzerine Albayrak, ”Bu maçı düşünerek içeride futbolculara hocayla beraber gittik. Hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları futboldan dolayı ben de hoca da tebrik ettik. Bunu farklı noktalara çektiler. Canları sağ olsun. Bütün gayemiz, emeğimiz bu maç içindi. Bu maça takımı hazırlamak, moral vermek içindi. Ne bir art niyetimiz vardı. Ben soyunma odalarını karıştırmadım. Bu kulübe 5 yıl geldim. 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu altıncı. Bunda da şampiyon olacağız Allah’ın izniyle. O zaman bu konuşanlar üzülecek” şeklinde konuştu.