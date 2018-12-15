Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, SC Freiburg'a attığı 2 golle takımına 3 puan kazandırdı.
Almanya 1'inci Lig'in (Bundesliga) 15'inci hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında SC Freiburg'u konuk etti. Karşılaşma, Kaan Ayhan'ın attığı iki golle Düsseldorf'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan, 55'inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79'uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir diğer milli oyuncu Kenan Karaman ise, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 70'inci dakikada yerini, Oliver Fink'e bıraktı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.