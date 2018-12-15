Yücel İldiz: "Kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyiydi"

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Kardemir Karabüspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Artık golleri atmaya başladık, gollerin sonunda da puanlar almak istiyoruz." dedi.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kötü başladıklarını söyledi.

Maçı ciddiye almamanın kendilerine pahalıya mal olduğunu ve 3 gol yediklerini ifade eden Öcal, "Biz kendi futbolumuzu oynarsak, buradan başarılı sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Devre arasında konuştuk, 'Biz kendi futbolumuzu oynayalım, gerisini rakip düşünsün' diye. 20. dakikadan sonra maça ağırlığını koyan bir Kardemir Karabükspor vardı. Oyun anlamında üstüne koyarak giden bir takım vardı." diye konuştu.

Öcal, ilk 15-20 dakikada golü kendi kalelerinde görünce takımın demoralize olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama toparlandık, futbol anlamında iyi şeyler yaptık, üstüne koyarak da gidiyoruz. Artık golleri atmaya başladık, gollerin sonunda da puanlar almak istiyoruz. Çünkü çocuklar bunları hak ediyor. Futbolcularımla gurur duyuyorum, önümüzdeki hafta çok daha güzel bir takım olacağımıza inanıyorum."

İldiz: Çıkaracağımız dersler var

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de Kardemir Karabükspor'u ciddiye aldıklarını, buna göre çalıştıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve skorun istedikleri gibi gittiğini vurgulayan İldiz, "Skor 3-0'a geldi. Ancak ondan sonra enteresan şekilde yaptığımız ferdi hatalar maçın 3-1'e gelmesine neden oldu. Saha içinde bir takım anlaşmazlıklar yaşadık. Devre arasında ikazlarla beraber ikinci yarı daha iyi başlarız diye düşünüyorduk ancak yine ferdi hatalardan bir gol daha yedik. " ifadelerini kullandı.

İldiz, maçın 3-2 olmasının ardından birçok pozisyon kaçırdıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak istediğimiz şekilde başlayıp, istemediğimiz şekilde bitirdiğimiz bir oyunu kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyiydi. Buradan çıkaracağımız dersler var. Artık son hafta maçı var, onu da kazanıp devre arasına girmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor benim eski kulübüm, bu durumda olması hepimizi üzüyor. İnşallah en kısa zamanda toparlanırlar."