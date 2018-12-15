Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarla buluştu

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Takımın kalecisi Farnolle ile oyuncular Murat Yıldırım, Eren Tozlu ve Murat Akça, kentte bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan takımın mağazasında taraftarlarla buluştu.
Forma ve atkıları imzalayan futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
İmza gününe katılan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de dikkati çeken bir takım olduklarını söyledi.
Başkan Gevrek, Anadolu takımları içinde yükselişte olduklarını ifade etti.
"Anadolu takımlarının güçlü olması lazım. Bana göre Anadolu takımları güçlü olursa 4 büyük de o kadar güçlü olur. Futbol marka değerini arttırmak için Anadolu takımlarının güçlü olması lazım. Biz sadece Malatya'nın değil bölgenin takımı olmak istiyoruz. Bu anlamda da projelerimiz, çalışmalarımız var. "
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