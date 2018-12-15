Sualtı sporlarında altyapı ve tesisler başarı getirdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, altyapı çalışmalarının ve modern tesislerin, sualtı sporlarında uluslararası başarı getirdiğini söyledi.

TSSF faaliyet programında yer alan "Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası" Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Şampiyonada 23 kulüpten 180 sporcu dereceye girmek için havuza girdi.

Şampiyonayı izlemek için Edirne'ye gelen TSSF Başkanı Şahin Özen, federasyon adına büyük başarıların yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Özen, sualtı sporları branşlarında gelecek için umutlu olduklarını vurguladı.

"Federasyonumuz adına başarılı bir yıl geçirdik. Tüm branşlarımızda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Bazı branşlarımızda umduğumuzun üzerinde başarılar yakaladık. Özellikle paletli yüzme branşında yıllardır hasretini çektiğimiz madalyalara ulaştık. Ülkemizde organize ettiğimiz Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gençlerimiz dördü altın olmak üzere 14 altın madalya elde etti. Gerçekten çok başarılı bir şampiyonaydı. Gençlerde alınan bu başarılar büyükler kategorisi açısından bize büyük umutlar veriyor. Sualtı hokeyinde Kanada'da düzenlenen şampiyona da dünya üçüncüsü olduk. Yine geçtiğimiz 21 Yaş altı Sualtı Rugbby Şampiyonası'nda bayanlarda dünya şampiyonu, erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Bizim için rüya gibi bir sene geçti. Gelecek adına çok umutluyuz. Altyapıya yaptığımız yatırımların bir karşılığı bunlar. 10-14 yaş grubundan başlayarak ulusal bazda şampiyonalar düzenliyoruz. Sporcularımızı yarışma anlamında destekliyoruz. Milli takım kampları ve diğer kamplarla federasyon adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun yanında tesislerimiz çok güzel. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışına gittiğimizde, bizde bundan daha iyisi var diyeceğimiz tesislere sahibiz. Edirne'deki tesis de çok güzel. Önümüzdeki dönemde buraya daha çok yarış vereceğiz. Buralarda yarışların olması bu branşların bilinmesi ve ailelerin ilgi göstermesi açısından önemli."

Özen, sualtı sporlarının yaygınlaşması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.