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M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1
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M.BAŞAKŞEHİR 1 - GALATASARAY 1

M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında M.Başakşehir ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında M.Başakşehir ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (90' Soner Aydoğdu), Stefano Napoleoni (67' Eljero Elia), Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rijad Bajic (67' Emmanuel Adebayor)

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (46' Selçuk İnan), Henry Onyekuru, Eren Derdiyok (83' Martin Linnes)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 18: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 30: Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 31: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 45: Fernando Reges (Galatasaray), DK 45: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 47: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 74: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 85: Junior Caiçara (M.Başakşehir)

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