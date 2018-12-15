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Ersun Yanal'ın imza atacağı tarih belli oldu
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ERSUN YANAL'IN İMZA ATACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ersun Yanal'ın imza atacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe, salı günü Ersun Yanal için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

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 Fenerbahçe, salı günü Ersun Yanal için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14:00’te yapılacaktır.

Tören, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir."
 

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