Ersun Yanal'ın imza atacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe, salı günü Ersun Yanal için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14:00’te yapılacaktır.
Tören, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir."
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