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Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan'a farklı yendi
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN'A FARKLI YENDİ

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan'a farklı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-57 mağlup etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

İki takımın da hızlı hücumlardan basketler bularak başladığı maçın ilk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Samet Geyik ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan'a Colom'un 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle cevap veren Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Benzing, Samet Geyik ve Gibson ile üst üste basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 26-24. Ardından hücumda baskısını arttıran Bahçeşehir Koleji, Emir Preldzic, White, Harris ve Colom'un kazandırdığı basketlerle 19. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-28. Ev sahibi takım, soyunma odasına 41-30 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Erkan Veyseloğlu, Pressey ve Buva ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan'a Harris, White ve Colom'un skorer oyunuyla cevap vererek farkın çift hanelerde kalmasını sağlayan Bahçeşehir Koleji, son çeyreğe 13 sayılık avantajla (62-49) girdi.

Dördüncü periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 33. dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 72-49. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 83-57 galip ayrıldı.

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