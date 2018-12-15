Otizmli öğrencilerden Obradovic’e hediye

Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e resim hediye etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Afyon Belediyespor müsabakasının ardından Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e resim hediye etti.
Müsabaka sonunda otizmli çocuklarla fotoğraf çektiren Obradovic ve Fenerbahçeli Basketbolcular daha sonra kendilerine yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.