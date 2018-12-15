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Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni yendi
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GALATASARAY, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'Nİ YENDİ

Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni 74-59 yendi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni 74-59 yendi.

Galatasaray: 74 - İstanbul Üniversitesi: 59

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sertan Kırklar, Ogün Cılız, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray: Jefferson 14, Işıl Alben 5, İrem Naz Topuz, Macaulay 9, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 10, Şerife Alperi Onar 6, Eda Şahin 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Mısra Albayrak, Abdi 15, Grigalauskyte 7

İstanbul Üniversitesi: Watkins 11, Feride Akalan 17, Gülse Uğur 4, İlayda Güner 19, Fall 2, Yasemin Güneş 3, Hande Güven, Eylül Minez, Meltem Topaloğlu, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin, Şuğranur Hatice Sönmez 3

1. Periyot: 16-13

Devre: 40-26

3. Periyot: 55-42

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