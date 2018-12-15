﻿
Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ, PEPE İLE YOLLARINI AYIRDI

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe ile yollarını ayırdı. 

323 Okunma

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe ile yollarını ayırdı. 

Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. Deneyimli stoperle ayrılık için her konuda anlaşıldığı ve resmi fesih işleminin pazartesi yapılacağı öğrenildi. 

Öte yandan 36 yaşındaki futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşları ve Beşiktaşlı yöneticilerle vedalaştı ve tesislerdeki odasını boşaltarak kulüpten ayrıldı.  

ETİKETLER #Beşiktaş
Quaresma taraftarlardan özür diledi
Beşiktaş, Avrupa dönüşü 7 puan bıraktı
Necip Uysal'ın ikinci dalya heyecanı
Beşiktaş ile Trabzonspor 127. randevuda
Beşiktaş lige döndü
Türkiye 10. sıradaki yerini korudu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿