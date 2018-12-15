Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe ile yollarını ayırdı.
Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. Deneyimli stoperle ayrılık için her konuda anlaşıldığı ve resmi fesih işleminin pazartesi yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan 36 yaşındaki futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşları ve Beşiktaşlı yöneticilerle vedalaştı ve tesislerdeki odasını boşaltarak kulüpten ayrıldı.
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