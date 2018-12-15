Beşiktaş deplasmanda mağlup

Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu takımlarından Milas Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Milas Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-20, ikinci seti 26-24 önde tamamladı.
Beşiktaş'ın üçüncü seti 25-23 önde geçtiği maçta, dördüncü seti 25-22 alan Milas Belediyespor 3-1 galip geldi.
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