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Beşiktaş deplasmanda mağlup
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BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA MAĞLUP

Beşiktaş deplasmanda mağlup

Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu takımlarından Milas Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

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Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu takımlarından Milas Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Milas Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-20, ikinci seti 26-24 önde tamamladı.

Beşiktaş'ın üçüncü seti 25-23 önde geçtiği maçta, dördüncü seti 25-22 alan Milas Belediyespor 3-1 galip geldi. 

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